Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Unfallfahrer

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Unbekannter hat einen Skoda beschädigt, der auf einem Firmengelände an der Kranstraße geparkt war. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Der Unfall muss sich am Mittwoch, 18. März zwischen 6.40 Uhr und 7.30 Uhr ereignet haben. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

