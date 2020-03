Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sauna brennt

Hamm (ots)

Am Mittwoch, 18. März, ist in einer Außensauna an der Feldstraße gegen 5.40 Uhr Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Sauna ist nicht mehr nutzbar. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Die Sauna stand einige Meter von einem Wohnhaus entfernt. Dort splitterten aufgrund der Hitzeentwicklung Fenster. Verletzt wurde niemand. (lt)

