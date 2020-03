Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtige Unfallfahrerin gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 17. März, gegen 11 Uhr, an der Zufahrt zu einem Discounter an der Lohauserholzstraße sucht die Polizei einen silbernen Kleinwagen. Die flüchtige Fahrerin beschädigte den VW einer 56-Jährigen aus Hamm. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten, bot die Verursacherin an, ihr Fahrzeug auf einem angrenzenden Parkplatz abzustellen und zu warten. Als kurze Zeit darauf die Polizei eintraf, war die Unfallbeteiligte verschwunden. Gesucht wird nun die Fahrerin des silbernen Kleinwagens. Sie ist zirka 70 bis 75 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, hat kurze graue Haare, eine normale Statur und war mit einem grauen Mantel bekleidet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell