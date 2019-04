Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Firmencontainer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch, 10.04.2019, zwei Lagercontainer an der Detmolder Straße aufgebrochen.

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 10:00 Uhr, erschienen die Einbrecher auf dem Gelände eines Autohauses an der Detmolder Straße in Höhe der Straße Königsbrede. Die Unbekannten drangen gewaltsam in das umzäunte Geschäftsgelände ein und brachen zwei Container auf. In den Behältern waren Autoräder eingelagert. Details über die Schadenshöhe und die Anzahl der gestohlenen Felgen und Autoreifen liegen derzeit noch nicht vor.

