Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl von Leergut

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - In der Nacht zu Dienstag, 09.04.2019, sind unbekannte Täter in ein Leergutdepot an einem Supermarkt in Baumheide eingebrochen.

Gegen 07:00 Uhr fiel einem Mitarbeiter des Getränkemarkts an der Donauschwabenstraße der Diebstahl zahlreicher PET-Flaschen auf. Insgesamt war Leergut im Wert von deutlich über Hundert Euro entwendetet worden. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem gesicherten und umzäunten Gelände. Am Montagabend war der Metallzaun gegen 22:00 Uhr noch unbeschädigt.

Möglicherweise haben die Täter eine Transportmöglichkeit oder ein Fahrzeug zum Abtransport der zahlreichen Flaschen benutzt. Die Polizei fragt, wer hat etwas Auffälliges an dem Leergutlager beobachtet?

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell