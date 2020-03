Polizei Mettmann

POL-ME: Erneuter Containerbrand in Monheim - Monheim am Rhein - 2003158

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann gleich mehrere Container- und Mülltonnenbrände in Monheim am Rhein - im Bereich Friedenauer Straße und Charlottenburger Straße - registriert und bereits mehrfach darüber berichtet - zuletzt am 26. März 2020 in der Pressemeldung OTS 2003150 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4557039).

Am Donnerstagabend (26. März 2020) hat es dann einen erneuten Brand eines Altpapiercontainers an der Friedenauer Straße gegeben. Das war passiert:

Gegen 20:30 Uhr hatte ein Anwohner von seinem Balkon aus den brennenden Container auf Höhe der Hausnummer 1 festgestellt und die Feuerwehr gerufen, welche den Brand schnell löschen konnte. Dennoch wurde der Container nahezu vollständig zerstört. Im Anschluss daran nahmen Einsatzkräfte der Polizei die Ermittlungen auf und fahndeten im Umfeld auch nach möglicherweise verdächtigen Personen. Leider konnten sie jedoch niemand Verdächtigen mehr antreffen. Die Höhe des Schadens wird auf eine Summe von insgesamt 650 Euro geschätzt.

Die Polizei geht bei der Brandursache von einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zur angegebenen Tatzeit gesehen, wie der Abfallcontainer in Brand gesetzt wurde? Wer hat möglicherweise Informationen, die der Polizei dabei helfen, die Brände aufzuklären?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

