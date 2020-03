Polizei Mettmann

POL-ME: 18-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss - Mettmann - 2003156

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (26. März 2020) wurde ein 18 Jahre alter Duisburger im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte darüber hinaus vor Fahrtbeginn Drogen konsumiert.

Gegen 19:35 Uhr befuhr der 18-Jährige, gemeinsam mit einem Freund, auf einem Motorroller die Talstraße in Richtung Ringstraße in Mettmann. Den Beamten fiel dieser schwarze Motoroller auf, da der Beifahrer keinen Helm trug. Als die Beamten das Duo zur Kontrolle anhielten, stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Darüber hinaus bemerkten die Beamten im Gespräch mit dem Fahrer seine teils deutlich verwaschene Aussprache sowie seine geweiteten Pupillen. Auf Nachfrage gab er an, wenige Stunden zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Erst auf Anfrage, ob er noch Drogen mit sich führte, händigte er den Beamten eine geringe Menge Cannabis aus.

Die Konsequenzen für den Mann: Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt, sein Motorroller sichergestellt. Auf ihn wartet jetzt ein Strafeverfahren.

