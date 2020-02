Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Mobiltelefon benutzt und keinen Führerschein

Am Mittwoch endete in Blaustein die Fahrt für einen 31-Jährigen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 31-Jährige mit seinem Seat in der Ulmer Straße. Polizisten sahen den Mann sein Telefon benutzen und stoppten das Fahrzeug. Bei einer weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass dem 31-Jährigen seine Fahrerlaubnis entzogen wurde. Er hätte gar kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen dürfen. Seinen Führerschein hatte der Mann noch bei sich. Den beschlagnahmten die Polizisten.

Wer als Fahrzeugführer ein Handy benutzt muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen. Die Polizei appelliert dringend an die Fahrer das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.runtervomgas.de.

