POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Gaststätte

Eine Geldkassette stahl in der Nacht zum Mittwoch ein Unbekannter aus einer Gaststätte in Heidenheim.

Der Täter machte sich an einem Gebäude in Schnaitheim zu schaffen. Dort hebelte er ein Fenster auf und stieg ein. Im Inneren brach er eine verschlossene Schublade auf, in der sich die Geldkassette befand. Mit der Beute flüchtete der Dieb unerkannt. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/3220) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Oftmals können Einbrüche schon durch einfache Maßnahmen verhindert werden. Um nicht entdeckt zu werden, ist es den Tätern wichtig, möglichst schnell vorgehen zu können. Fest und mehrfach verriegelte Fenster und Türen erschweren Einbrechern das Aufbrechen erheblich. Dauert das zu lange, geben sie meistens erfolglos auf. Weitere Tipps finden Sie im Internet unter www.k-einbruch.de.

