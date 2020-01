Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- In KITA eingebrochen

Hattingen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in eine KITA an der Nordstraße ein. Sie schlugen mit einem Stein ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren hebelten sie eine Bürotür auf und nahmen einen Beamer an sich, den sie in dem Büro vorfanden, weitere Beute machten sie nicht.

