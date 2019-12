Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191204-3: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Auf der Landesstraße (L) 213 bemerkte eine Unfallbeteiligte (57) bei dichtem Nebel die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos.

Am Dienstag (03. Dezember) fuhr die 57-Jährige um 18:55 Uhr auf der L213 aus Niederempt in Richtung Glesch. Plötzlich sah sie eigenen Angaben zufolge bei dichtem Nebel einen entgegenkommenden Wagen auf ihrem Fahrstreifen. Bremsen und Ausweichen waren nicht mehr möglich und so stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer (44m/57w) wurden eingeklemmt. Eine 15-Jährige, die sich im Wagen des 44-Jährigen befand, erlitt leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachten Rettungswagen die Verletzten in Krankenhäuser. An beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die L 213 im Bereich der Unfallstelle bis circa 20:50 Uhr gesperrt. (bm)

