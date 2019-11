Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Parisurlauber entpuppt sich als Schwarzarbeiter

Uhyst (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann aus der Ukraine wurde am 27. November 2019 um 23:30 Uhr durch Bundespolizisten an der BAB 4 bei Uhyst kontrolliert. Er war als Mitfahrer in einem Kleintransporter auf dem Weg nach Dresden. Laut seinen mitgeführten Unterlagen und Werkzeugen wie Fugbretter und Winkelschleifer wollte er dort als Fliesenleger arbeiten. Zu den Werkzeugen befragt gab er an, dass er diese geschenkt bekommen habe und eigentlich nach Paris wolle.

Es folgten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und dem Verdacht der unerlaubten Arbeitsaufnahme. Seine Zurückschiebung nach Polen ist für den Nachmittag vorgesehen.

