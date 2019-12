Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191204-1: Unfallfahrer flüchtete - Kerpen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der in der Lothringer Straße zwei abgestellte Autos beschädigte.

In der Zeit zwischen Samstag (30. November) 20:30 Uhr und Sonntag (01. Dezember) 11:00 Uhr beschädigte ein Auto zwei in der Lothringer Straße hintereinander abgestellte Autos und fuhr davon. Dort bemerkte die Halterin eines Wagens morgens und elf die Schäden: An der Stoßstange vorne links befanden sich Dellen und Kratzer sowie gelb-grünlicher Fremdlack. Am davor abgestellten Wagen befanden sich die Schäden an der Stoßstange hinten links. Auch dort fanden die Beamten später gelbgrünen Lack. Daher geht die Sachbearbeitung beim Verkehrskommissariat in Hürth derzeit davon aus, dass ein gelb-grüner Pkw gegen die geparkten Autos stieß und davonfuhr. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell