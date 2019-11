Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: +++ LKW-Brand auf der BAB 31 +++

Dorsten, BAB 31, 22.11.2019, 08:34 Uhr (ots)

Am gestrigen Morgen wurde die Feuerwehr Dorsten zusammen mit der Feuerwehr Bottrop auf die Bundesautobahn 31 alarmiert. In Höhe der Anschlussstelle Kirchhellen Nord war ein LKW aus unklarer Ursache in Brand geraten. Die Zugmaschine des Sattelaufliegers stand in Vollbrand. Der Brand war bereits auf den Auflieger, beladen mit Restmüll, übergegriffen. Bei Eintreffen hatten die zuerst eingetroffenen Kollegen aus Bottrop einen massiven Löschangriff unter Hinzugabe von Löschschaum eingeleitet. Das Tanklöschfahrzeug der hauptamtliche Wache der Feuerwehr Dorsten musste lediglich noch bei der Sicherstellung der Wasserversorgung unterstützen.

Die Autobahn war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen in Fahrtrichtung Bottrop gesperrt. Es bildete sich ein langer Rückstau. (DH)

