POL-OG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Bühl - Mutmaßlicher Streit endet tödlich

Bühl (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Daimlerstraße nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mutmaßlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei kam ein 65 Jahre alter Mann zu Tode. Durch hinzugerufene Streifen des Polizeireviers Bühl konnte ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen übernommen. Die Gründe des Streites sind, wie auch der genaue Tatablauf, derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 37-Jährige wird am heutigen Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

