POL-OG: Lahr - Von der Fahrbahn abgekommen

Lahr (ots)

Weil der Lenker eines Mercedes am Mittwochabend von der Fahrbahn abkam, entstand an seinem Fahrzeug Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro. Der Autofahrer war gegen 21:50 Uhr auf der Schwarzwaldstraße in Richtung der Stadtmitte unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und auf eine dortige Verkehrsinsel fuhr. Sein Benz blieb zwischen zwei Verkehrszeichen stecken und wurde stark beschädigt. Der Mercedes-Lenker wurde glücklicherweise nicht verletzt. /ma

