Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Wer kennt diesen Mann?

Kerken (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger beobachtete am 16.12.2019 gegen 15:15 Uhr eine Kundin während ihres Einkaufes in einem Supermarkt an der Umgehungsstraße in Kerken. In einem günstigen Moment zog er die Geldbörse der Geschädigten aus ihrer Handtasche, welche sich im Einkaufswagen befand. Eine Überwachungskamera zeichnete den Diebstahl auf. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kerken-taschendiebstahl

Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell