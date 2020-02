Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Unfallflucht/ Roter Kleinwagen flüchtig

Issum (ots)

Am Donnerstag (30. Januar 2020) gegen 10.20 Uhr stürzte eine 51-jährige Frau aus Issum mit ihrem Fahrrad und verletzte sich. Was war passiert. Die 51-Jährige fuhr zusammen mit ihrem Ehemann mit dem Rad auf der Straße Markt in Richtung Weseler Straße hinter dem Auto einer 36-jährigen Frau aus Issum her. Im Bereich einer Engstelle auf der Fahrbahn kam der 36-Jährigen Autofahrerin ein roter Kleinwagen entgegen, so dass sie stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr der 36-Jährigen auf und stürzte. Der rote Kleinwagen fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum roten Kleinwagen und zum Fahrer machen können. Sie sollen sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 melden. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell