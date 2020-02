Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Skimming - Betrüger hatten Erfolg

Goch (ots)

Die Computerbetrüger, die am zurückliegenden Freitag, 31.01.2020, einen Geldautomaten in der Gocher Innenstadt manipuliert hatten, (Auftrag Nr.3939820) waren offensichtlich bereits seit Mittwoch letzter Woche unterwegs. Ein 50-jähriger Mann aus Goch hatte am 29.01.2020 am Automaten der Postbank auf der Bahnhofstraße Geld gezogen. Bei der Kontrolle seiner Umsätze stellte er fest, dass Unbekannte am Freitag und Samstag (31.01. und 01.02.) in Köln an einem Geldautomaten von seinem Konto in mehreren Teilbeträgen insgesamt 2900 Euro von seinem Konto erbeutet hatten.

Tipps der Polizei: So schützen Sie sich, Opfer eines Skimming-Angriffs zu werden: Gehen Sie bitte sorgsam mit Ihren Zahlungskarten um und bewahren Sie die PIN stets getrennt von der Karte auf. Haben Sie mehrere Zahlungskarten? Betätigen Sie den Türöffner eines Bankinstitutes nicht mit der gleichen Karte, mit der Sie anschließend Geld abheben möchten. Geben Sie Ihre PIN niemals an einem Türöffner eines Bankinstitutes ein. Kein Geldinstitut verlangt für den Zugang zum Geldautomaten die Eingabe der PIN. Der Kartenleser hat immer nur die Funktion des Türöffners. Verständigen Sie in solchen Fällen die Polizei und das Geldinstitut. Achten Sie darauf, dass die Eingabe Ihrer PIN nicht von anderen beobachtet werden kann. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Decken Sie während der PIN-Eingabe das Tastaturfeld mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (z. B. Geldbörse, Blatt Papier) als Sichtschutz vollständig ab. Das erschwert das "Ausspähen" per Kamera oder Foto-Handy erheblich. Nutzen Sie keinen Geldausgabeautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint, z. B. angebrachte Leisten oder Verblendungen, abstehende und lockere Teile, Spuren von Kleber rund um den Kartenschlitz. Bei Verdacht auf Manipulation sollten Sie den Automaten nicht nutzen. Verständigen Sie die Polizei, um mögliche Spuren sichern zu können. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge und wenden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort an Ihre Bank. Bei dem Verdacht der Ausspähung Ihrer Kartendaten lassen Sie bitte umgehend die Karte über Ihre Bank bzw. den bundesweiten Sperrnotruf unter 116 116 sperren und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Hinweise nimmt die Kripo in Kalkar, 02824-880, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (SI)

