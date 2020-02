Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch gescheitert

Kleve (ots)

Am Widerstand der Terrassentür ist in der Zeit von Donnerstag, 30.01., bis Samstag, 01.02.20 ein Einbruch gescheitert. Unbekannte wollten auf diese Weise in das Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Sackstraße einbrechen. Hinweise nimmt die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, entgegen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell