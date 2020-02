Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Verkehrsunfall/ PKW prallt gegen Baum

Kleve (ots)

Am Dienstagmorgen (04. Februar 2020) gegen 08.05 Uhr kam es auf der Grunewaldstraße in Höhe des Ehrenfriedhofs zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 77-jährige Mann aus Bedburg-Hau war mit seinem PKW, einem Mercedes C250 in grau, auf der Grunewaldstraße in Richtung Goch-Kessel unterwegs, als er circa 200 m nach dem Ehrenfriedhof aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Die Grunewaldstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 09.22 Uhr zwischen der Engelsstraße und der Kranenburger Straße (B 504) voll gesperrt. (as)

