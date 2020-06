Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochabend auf der K 3736 zwischen Weitenung und Sinzheim-Leiberstung zu zwei Leichtverletzten und etwa 15.000 Euro Sachschaden geführt. Eine Nissan-Lenkerin beabsichtigte kurz nach 22 Uhr nach links in Richtung Sportgelände abzubiegen und übersah dabei offenbar eine von Weitenung in Richtung Sinzheim-Leiberstung fahrende 40-jährige Mercedes-Fahrerin. Diese konnte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Feuerwehr Bühl war mit zwei Fahrzeugen und fünf Wehrleuten im Einsatz. Um die beschädigten Fahrzeuge kümmerten sich die zwei angeforderten Abschleppunternehmen.

