Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Geschlagen und bestohlen

Rastatt (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung und einem Diebstahl am frühen Donnerstagmorgen, haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Aus einer Gruppe junger Männer soll eine noch unbekannte Person einem 24-Jährigen mit einem Gegenstand einen harten Schlag auf den Kopf versetzt. Ein weiterer unbekannter Täter aus derselben Gruppe bedrohte den Verletzten, der sich Donnerstag früh gegen 4 Uhr mit mehreren anderen Jugendlichen in der Lyzeumstraße aufhielt, offenbar mit einem Messer. Die daraufhin alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt konnte die Personengruppen, die sich mittlerweile entfernt hatte, nicht mehr antreffen. Der 24-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Rastatt gebracht. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde offenbar auch eine Handtasche einer Zeugin entwendet.

