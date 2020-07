Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Rodde, Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Montag (06.07.2020), gegen 17.40 Uhr, die Hörsteler Straße in Richtung Hörstel. In Höhe der Straße "Im Königskamp" wollte sie nach links abbiegen. Eine nachfolgende PKW-Fahrerin fuhr auf den Wagen auf. Hierdurch schleuderte das erste Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Das aufgefahrene Fahrzeug drehte sich und stieß mit dem Heck gegen die Front eines Pkw, der an der Einmündung der Straße "Am Backhaus" stand. Zudem wich ein weiteres Fahrzeug auf die Bankette aus, wobei die Schürze an dem Pkw beschädigt wurde. Zwei Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Eine Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Hörsteler Straße in dem Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

