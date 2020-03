Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ausgehobene Gullideckel in Beverungen

37688 Beverungen, Hinterm Graben 28 (ots)

In der Nacht von Freitag, den 27.03.2020 auf Samstag, den 28.03.2020, im Zeitraum von 22:00 bis 07:50 Uhr, wurden in Beverungen zwei Regeleinläufe durch unbekannte Täter ausgehoben und am Straßenrand abgelegt. Der genaue Tatort ist die Straße "Hinterm Graben" auf Höhe der Hausnummer 28. Herausgehobenen Abdeckungen im Straßenbereich stellen eine erhebliche Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger. Die Polizei betont, dass es sich hierbei um eine Straftat handelt. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor, daher bittet die Polizei Höxter um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 05271-9620.

