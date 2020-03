Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher dringen in Schützenhalle ein

Borgentreich (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, gewaltsam in die Schützenhalle von Borgentreich-Bühne einzudringen. Sie gelangten dabei in die Räumlichkeiten der Kyffhäuser-Schießsportgemeinschaft, öffneten sämtliche Schränke und entwendeten zahlreiche Gegenstände und etwas Bargeld. Die genaue Höhe der Beute muss noch ermittelt werden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 25. März, 8 Uhr, und Donnerstag, 26. März, 8.30 Uhr ereignet haben. Hinweise bitte an die Polizei Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell