Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer und Auto stoßen zusammen

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg ist am Donnerstag, 26. März, ein 84-jähriger Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der Radfahrer war gegen 11.50 Uhr mit seinen Pedelec auf der Pyrmonter Straße in Fahrtrichtung Reelsen unterwegs. Dabei kam ihm ein Kia Sportage entgegen, der nach links auf den Konrad-Adenauer-Ring abbiegen wollte. Der 79-jährige Fahrzeugführer übersah dabei den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer trug leichte Verletzungen davon und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. /nig

