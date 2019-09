Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 07.09.2019 - Frau verletzt sich bei Sturz in den Neckar

Mannheim, 09.09.2019 (ots)

Die am 06.09.2019 nach einem Sturz auf einem Freizeitboot in Mannheim in den Neckar gefallene 78jährige Frau ist am 08.09.2019 gegen 08:15 Uhr in einer Mannheimer Klinik verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 / 616 - 1224 bzw. - 3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell