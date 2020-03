Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit flüchtigem Pkw in Brakel am Freitag, 27.03.2020, 20:35 Uhr

33034 Brakel, Brunnenallee (ots)

Zur Tatzeit befuhr ein 20- jähriger Pkw-Fahrer die Brakeler Brunnenallee in Richtung Bruchtauenstraße. Auf Höhe der Marienburger Straße kam ihm ein heller Pkw mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit entgegen. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Außenspiegel der beiden Pkw und wurden beschädigt. Der Fahrer des hellen Pkw setzte seine Fahrt mit höher Geschwindigkeit in Richtung Kaiserbrunnen / Krankenhaus fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Am Pkw des 20- Jährigen entstand geringer Sachschaden. Aktuell bestehen keine weiteren Hinweise auf den Fahrer oder das verursachende Fahrzeug, daher bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen unter der Tel.-Nr.: 05271-9620.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell