Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfallflucht

Rheine (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (03.07.2020) und Dienstag (07.07.2020) wurde auf dem Waldenburger Weg, Nähe Im Sundern, ein parkender Pkw bei einem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe an dem blauen Citroen beträgt circa 3.000 Euro. Der Verursacher hat sich unerlaubt entfernt. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu der Unfallflucht geben? Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

