Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - alleinbeteiligter Motorradfahrer verletzt sich schwer

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, dem 05.04.2020, um 12.30 Uhr kam ein 33-jähriger Mannheimer mit seinem Motorrad aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf der Bundesstraße 37 (höhe Papierfabrik Schleipen) von Bad Dürkheim in Fahrtrichtung Frankenstein von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich dieser schwer, sodass er mit dem Hubschrauber zur Untersuchung in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen werden musste. Mit dem Ableben ist nicht zu rechnen. Die B 37 musste für die Landung des Hubschraubers für die Dauer einer halben Stunde vollgesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7000 EUR.

