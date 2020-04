Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Versuchter Einbruch in Geschäftsstelle

Ellerstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum Freitag, 27.03.2020 - Montag, 30.03.2020, in die Büroräumlichkeit einer Versicherung in der Georg-Fitz-Straße in Ellerstadt einzubrechen und scheiterten an der Tür. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

