Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Vorfahrt nicht beachtet

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 06.30 Uhr in Großingersheim ereignete. Eine 21-Jährige war mit einem Toyota auf der Forststraße unterwegs und ist an einer Stoppstelle nach links in die Besigheimer Straße eingebogen. Vermutlich übersah sie hierbei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 51-Jährigen, der mit einem VW Golf in Richtung Besigheim unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

