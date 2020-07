Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Rodde, Sachbeschädigung

Rheine (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.07.2020) wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an der Fernrodder Straße in Rodde gemeldet. Unbekannte hatten die Kapelle hinter der Kirche beschädigt. Diese hat an der Rückseite zwei längliche Fenster, die jeweils noch mit einem Sicherheitsglas versehen sind. An einem Fenster zertrümmerten die Unbekannten beide Scheiben. An dem anderen schlugen sie die erste Scheibe ein. Das Sicherheitsglas dahinter war unbeschädigt. Den Beamten wurde mitgeteilt, dass der Schaden am Dienstag, gegen 14.00 Uhr, bemerkt worden ist. Am Samstagmittag (04.07.2020) war dort noch alles in Ordnung. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei mindestens 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Telefon 05971/938-4215.

