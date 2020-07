Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Schmedehausen, Automat aufgebrochen

Greven (ots)

In Schmedehausen waren in der Nacht zum Mittwoch (08.07.2020) Diebe unterwegs. Der oder die Täter gingen am Domhof zu einem Lebensmittelautomaten und brachen diesen gewaltsam auf. Das Ergebnis: Die Täter erbeuteten etwas Bargeld aus dem Kasseneinsatz. Der Schaden an dem Gerät ist beträchtlich. Möglicherweise kann dieser nicht mehr benutzt bzw. repariert werden, so dass der Schaden bis zu 10.000 Euro erreichen könnte. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, Telefon 02571/928-4455. Es konnte gesagt werden, dass an dem Automaten am Dienstagabend um 19.30 Uhr noch alles in Ordnung war. Am frühen Mittwochmorgen, um 05.30 Uhr, wurde das beschädigte Gerät dann festgestellt.

