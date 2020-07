Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (PI DÜW) - (Dackenheim/Freinsheim - B271) Verkehrsteilnehmer fällt durch gefährliche Fahrweise auf - Zeugen gesucht!

Dackenheim (ots)

Am Samstag, den 04.07.2020, im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 19:10 Uhr befuhr ein dunkler Hyundai i20 von Grünstadt kommend die Bundesstraße 271 Richtung Dackenheim. Dort fuhr er in die Weisenheimer Straße durch Dackenheim nach Freinsheim. An der Einmündung in die Weisenheimer Straße bog der Hyundai-Fahrer laut Zeugenaussagen derart nach links ab, dass die entgegenkommenden Fahrzeuge, die auf der Bundesstraße 271 Richtung Grünstadt fuhren, abbremsen mussten. In Freinsheim habe der Hyundai-Fahrer dann innerorts mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

