Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Spielhalle ausgeraubt

Grünstadt, Schillerplatz - 04.07.2020, 02:00 Uhr (ots)

Zwei unbekannte Täter passten in der Nacht die 26-Jährige Angestellte einer Spielhalle ab, als diese schließen wollte. Sie wurde zurück in die Spielhalle gedrängt und unter Vorhalt von Schlagstöcken zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Sie übergab den beiden Tätern eine 4-stellige Summe. Die Täter flüchteten sodann fußläufig. Trotz sofortiger Fahndung mit Polizeikräften benachbarter Dienststellen konnte kein Erfolg erzielt werden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht hat jemand verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Grünstadter Fußgängerzone / Schillerplatz gemacht. Die Täter waren männlich, 175 bzw. 185 cm groß, trugen dunkle Kleidung und Sturmhauben. Sie waren mit Schlagstöcken bewaffnet. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt - Tel. 06359 -93120.

