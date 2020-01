Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand zweier Kleintransporter - hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Am 19.01.2020 um kurz vor vier Uhr meldete ein Zeuge den Brand zweier Kleintransporter in der Jägerstraße. Demnach geriet ein Mercedes-Transporter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf den zweiten Transporter der Marke Ford über. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 60000EUR. Hinweise bitte an die Polizei Delmenhorst unter 04221-15590.

