Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Hohe Sachschäden bei Verkehrsunfällen in Brake

Delmenhorst (ots)

Hohe Sachschäden sind am Samstag, 18. Januar 2020, bei Verkehrsunfällen in Brake entstanden.

Um 11:35 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau aus Oldenburg mit ihrem VW die Golzwarder Straße in Richtung Golzwarden. Die Kreuzung zur Weserstraße wollte sie geradeaus überqueren. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt ausgefallen. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich missachtete sie die Vorfahrt einer 33-Jährigen aus Brake, die die Weserstraße mit ihrem Mini in Richtung Hafen befuhr.

Durch den Zusammenstoß entstanden Schäden in Höhe von 13.000 Euro. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen 19:10 Uhr befuhr eine 20-Jährige aus Brake mit ihrem VW den Zedernring in Richtung Schlehenweg. Ihre Vorfahrt wurde dabei von einer 19-Jährigen aus Brake missachtet, die mit einem Renault von einem Grundstück in den Zedernring einfahren wollte.

Durch den Zusammenstoß beider Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von 12.000 Euro.

