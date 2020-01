Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pkw unter Alkoholeinfluss gefahren

Delmenhorst (ots)

Am 18.01.2020 wurde gegen 02:00 Uhr in der Gemeinde Großenkneten, OT Ahlhorn, ein Pkw kontrolliert. Bei der Überprüfung des 39jährigen Fahrzeugführers aus dem Landkreis Cloppenburg wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine beweissicherer Test an einem Alkomat ergab einen Wert von 0,72 Promille. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell