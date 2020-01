Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am 17.01.2020 um 16:07 Uhr ereignet sich in Brake ein Verkehrsunfall im Einmüdnungsbereich eines Tankstellengeländes. Ein 53-jähriger aus Ovelgönne befuhr mit seinem Pkw die B212 in Fahrtrichtung Nordenham. In Höhe des Einmündungsbereiches der Tankstelle beabsichtigte er nach rechts auf das Gelände abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersieht er den, auf dem Fahrradweg, entgegenkommenden, 15-jährigen Ovelgönner auf seiner Mofa. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der 15-jährige Ovelgönner leicht verletzt wird. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von 5000,00EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell