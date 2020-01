Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unter Alkoholeinfluss Pkw gefahren

Delmenhorst (ots)

Durch die Polizei Wildeshausen ist am Freitag, 17. Januar 2020, kurz vor 16:00 Uhr, der PKW eines 61-Jährigen aus Dötlingen in der Bahnhofstraße in Wildeshausen kontrolliert worden. Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Auf den Fahrzeugführer kommt jetzt ein Bußgeldverfahren zu. Zudem ist ihm die Weiterfahrt untersagt worden.

