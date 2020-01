Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in ein Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 10. Januar 2020, 19:00 Uhr, bis Freitag, 17. Januar 2020, 09:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Ganderkesee, Ortsteil Bookholzberg, in der Straße "Zur Rampe" ein. Aus dem Haus ist Diebesgut entwendet worden. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410.

