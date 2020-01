Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Firmen-Transporter

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Anton-Günther-Straße in Delmenhorst ein Firmen-Transporter aufgebrochen. Aus dem Transporter wurde Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

