Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: 75-jährige Frau wird vermisst - Ende der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Die am 09.08.2019 veröffentlichte Fahndung nach einer 75-jährigen Frau aus Umkirch wird zurückgenommen. Die Medien werden gebeten, Namen und Lichtbild nicht weiter zu verwenden.

Die Frau, nach der seit Donnerstag intensiv gesucht wurde, ist am Freitagabend von Passanten zwischen Umkirch und Mundenhof entdeckt worden. Sie erkannten die Vermisste aufgrund der bestehenden Öffentlichkeitsfahndung in sozialen Medien. Sie war unterkühlt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeipräsidium Freiburg bedankt sich bei den Medien und all denjenigen, die die Suchmeldung im Internet geteilt haben.

jc

