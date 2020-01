Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pkw beschädigt und unerlaubt entfernt

Delmenhorst (ots)

Am 17.01.2019, um 16:00 Uhr stellte ein 47 Jähriger Elsflether seinen PKW, einen Citroen Berlingo, auf dem gemeinsamen Parkplatz des Edeka- und Raiffeisen in Elsfleth, Eckfleth ab. Als er circa zehn Minuten später zu seinem PKW zurückkehrte bemerkte er einen Schaden am vorderen linken Kotflügel. Die Schadenshöhe ist auf circa 2000 Euro zu beziffern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Brake unter 04401 / 935-0 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell