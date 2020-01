Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Wohnungseinbruch in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Brake eingebrochen.

Dabei verschafften sie sich in der Zeit von Freitag, 17. Januar 2020, 23:30 Uhr, bis Samstag, 18. Januar 2020, 08:15 Uhr, durch eine Garagentür Zutritt zum Gebäude in der 'Grüne Straße' und durchsuchten hier ein Büro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden mehrere elektronische Geräte im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet.

Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Personen in der Nähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-115 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (77875).

