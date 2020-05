Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Tatverdächtiger kehrt nach Einbruch zurück zum Tatort: Festnahme und Untersuchungshaft

Schwerte (ots)

Zwei Männer sind am Mittwoch (13.05.2020) gegen 01.45 Uhr in den Lagerraum einer Schwerter Heizungsbaufirma am Westhellweg eingebrochen und haben insgesamt acht Koffer mit hochwertigem Werkzeug entwendet.

Die Tatverdächtigen wurden von Zeugen dabei beobachtet und flüchteten zunächst. Ein 21-Jähriger ohne festen Wohnsitz kehrte kurz darauf zum Tatort zurück und wurde von den eintreffenden Einsatzkräften der Polizei vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der weiteren umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht gegen den wohnungslosen Mann, sodass dieser am Donnerstag (14.05.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen dem Amtsgericht Hagen vorgeführt wurde, das Untersuchungshaftbefehl gegen den 21-Jährigen erließ.

Der andere Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.

