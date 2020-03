Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland

FW-NF: Jugendfeuerwehren in Nordfriesland im Aufwind

Husum (ots)

Am vergangenen Sonnabend (29.02.2020) fand die Jahresversammlung der Kreisjugendfeuerwehr Nordfriesland in Niebüll statt. Kreisjugendfeuerwehrwart Björn Hufsky konnte neben den zahlreich erschienenen Jugendlichen auch zahlreiche Gäste aus der Politik begrüßen, so auch den Landrat des Kreises Nordfriesland Florian Lorenzen. Die Kreisjugendfeuerwehr konnte auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken. So ist die Mitgliederzahl um 100 Jugendliche auf 1.317 gestiegen. Im Kreis Nordfriesland ist eine Kinderfeuerwehr in Archsum auf Sylt aktiv. Daher wurde auf der Versammlung zum ersten Mal im Kreis Nordfriesland mit Michael Schemhaus, ein Fachbereichsleiter Kinderfeuerwehr in den Kreisvorstand gewählt. Eine besondere Ehrung kam dem neu amtierenden Kreiswehrführer Dirk Paulsen zugegen. Er wurde vom Landrat Florian Lorenzen zum Kreisbrandmeister befördert. Der stellvertretende Landesjugendfeuerwehrwart Ernst-Niko Koberg, zeichnete den ehemaligen Kreiswehrführer Christian Albertsen, für seine geleisteten Dienste mit der Leistungsspange in Silber aus. Mit voller Motivation wurde in das Jahr 2020 geblickt. So findet vom 26. Juni bis 04. Juli 2020 das internationale Kreiszeltlager in Tönning statt.

