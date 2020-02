Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 271

Bild-Infos

Download

Deidesheim (ots)

Am 20.02.2020 kam es um ca. 19:30 Uhr auf der B 271 an der Abfahrt Deidesheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 59-Jährige Pkw-Fahrerin aus Mutterstadt wollte an der Einmündung von Deidesheim kommend nach links auf die B 271 Richtung Bad Dürkheim abbiegen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtige 21-Jährige Motorradfahrerin aus Landau, welche von Bad Dürkheim kommend Richtung Autobahn A 65 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Die Motorradfahrerin wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in einer Gesamthöhe von ca. 15.000 Euro. Während der Rettungs- und Räumungsarbeiten war die B 271 zwischen Deidesheim und Meckenheim für 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324 - 9330

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell